توافد المواطنين على العبارات النيلية والحدائق فى ثانى أيام العيد بأسيوط.. صور

قال اللواء عصام سعد ،محافظ أسيوط، إن الحدائق العبارات النهرية التابعة للمحافظة وجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والأحياء، شهدت توافداً كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة وذلك في وجود انتشار امني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – ان جميع الحدائق التابعة للمحافظة قد فتحت ابوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين فى ثانى ايام عيد الاضحى المبارك ومنها حدائق الفردوس بمدينة اسيوط والربوة بالغنايم وناصر بمدينة ابوتيج ومتنزهات ديروط وممشى اهل اسيوط بحى شرق ومختلف المتنزهات بالمراكز والاحياء بالاضافة الى مشروعات العبارت النهرية التابع للمحافظة الذى استقبل المحتفلين بالعيد لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل وقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية مشيرا إلى إن حديقة الفردوس وممشى اهل اسيوط شهدا تطورًا كبيرًا مما جعلهما مقصداً للزوار من أبناء المحافظة من المتوقع زيادة الإقبال خلال ايام العيد .

وأكد اللواء عصام سعد ، إنه تم تكليف رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف الجولات الميدانية وتفقد الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وحل أية مشاكل قد تطرأ خلال أيام العيد وتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع الحدائق والمنتزهات والشوارع للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي بالاضافة الى التنسيق الذى تم مع الجهات المعنية لحماية المواطنين وضمان استمتاعهم بالأجازة حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة فضلا نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى السياحي بحديقة الفردوس بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث.

وأضاف المحافظ ،انه عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور جميع القيادات التنفيذية ومسئولى شركات المرافق بالمحافظة وتم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والطب البيطرى على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحى وربطها بغرفة العمليات الرئيسية وادارة الازمات بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة، مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.