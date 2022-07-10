"تضامن الإسماعيلية" تعلن ذبح 52 رأس ماشية خلال عيد الأضحى المبارك.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، 52 رأس ماشية من 29 جمعية أهلية من الجمعيات الخيرية، من أجل ذبحهم خلال عيد الأضحى المبارك.

ومن المُقرر توزيعهم على 7400 أسرة، من الأُسر الأَولى بالرعاية بنطاق المحافظة ومراكزها، والإدارات الاجتماعية الثمانية التابعة لها، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ومن جانبها أشارت مها الحفناوي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إلى أنه تم حتى الآن ذبح47 أضحية بالمجازر الحكومية، وجارى تسليمهم لمديري الإدارات ورؤساء الوحدات الاجتماعية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية؛ تمهيدًا لتوزيعهم على الأُسر الأَولى بالرعاية، وعددا من دُور رعاية المسنين والأيتام على أن يتم غدًا استكمال ذبح باقي رؤوس الماشية.

وأضافت " الحفناوي " أنَّ رؤوس الماشية تم الكشف عليها من قِبَل مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية؛ وذلك لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي المُقرر توزيعها.



ذبح الاضاحى