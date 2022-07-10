مراكز شباب بورسعيد تواصل استقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

تستمر مراكز شباب بورسعيد فى فتح أبوابها لاستقبال الأعضاء والرواد فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

نظم مركز شباب السلام حفل فنى لذوى القدرات والهمم تضمن فقرات فنيه وترفيهية من أجل إدخال البهجة والسرور عليهم، كما استقبل مركز شباب بحر البقر الشرقية الأعضاء لممارسة أنشطة المركز كالبلياردو.

جاء ذلك بناءً على توجيهات عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية، بفتح مراكز شباب بورسعيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية وتحت إشراف حسنى أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة ومحمد معبد مدير المركز.



إستقبال الاطغال والكبار بمراكز الشباب



الفرحة في مراكز الشباب