تداول 1055 طن بضائع عامة ومتنوعة و121 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 1055 طن بضائع عامة متنوعة و121 شاحنة و33 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن.

وبلغ اجمالى حركة الصادرات تداول 662 طن بضائع عامة ومتنوعة، 26 شاحنة وسيارة ملاكى، كما بلغ اجمالى حركة الواردات تداول 393 طن بضائع عامة ومتنوعة، 95 شاحنة، 32 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية 2 فارغة قادمة من بورسعيد كما تم مغادرة السفينة FLOWER OF SEA فارغة متجهة إلى السويس، واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالى 14 شاحنة بحمولة 283 طن و32 ملاكى و110 أطنان ترانزيت إلى ليبيا، و81 شاحنة فارغة.

كما غادرت العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالى 26 شاحنة بحمولة 662 طن بضائع عامة و1 ملاكى.

وفى هذا السياق سجلت موانى الهيئة وصول وسفر 335 راكبا بموانيها.