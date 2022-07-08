تصدير 39 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نشاطا ملحوظا في حركة الصادرات والواردات، حيث تم تداول 93789 طن بضائع عامة متنوعة و442 شاحنة و 261 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 17 سفن.



وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 51078 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 297 شاحنة ، 37 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 42711 طن بضائع عامة ومتنوعة، 145 شاحنة ، 224 ملاكي.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 97 شاحنة بحمولة 1871 طن بضائع عامة ومتنوعة 11 سيارة ملاكي و 2 شاحنة فارغة والعبارة القاهرة بعدد 132 سيارة ملاكى والسفينة NEW LEADER قادمة من استراليا بحمولة 31000 طن ألومنيوم.



كما تم مغادرة السفينة INCE PASIFIC بحمولة 38500 طن فوسفات تصدير إلى أندونسيا والسفينة عمان باجمالي 7 شاحنة بحمولة 142 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 103 شاحنات بحمولة 2621 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة الحرية بإجمالى 75 شاحنة بحمولة 1254 طن بضائع عامة ومتنوعة و 1ملاكي والسفينة PULK TRIDENT مغادرة فارغة الي العقبة.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة ايلة باجمالي 14 شاحنة بحمولة 285 طن بضائع عامة و 55 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 81 ملاكي و 34 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 34 شاحنة بحمولة 730 طن بضائع عامة.



كما استقبل ميناء السويس السفينة NAVIGATOOR PHOENIX قادمة من الامارات بحمولة 9500 طن من مادة البروبلين كما تم مغادرة السفينة اميرة بحمولة 5600 طن سكر تصدير الي اليمن والسفينة SEA WAVE1 بعدد 30 سيارة متجهة الي جدة .