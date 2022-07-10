بسنارة وكورة.. حدائق القناطر الخيرية تستقبل زوارها في ثاني أيام عيد الأضحى.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من حدائق القناطر الخيرية، والتي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقبلت الأسر للاستمتاع بجو وجمال الحدائق، ممارسين لعب الكرة بالإضافة إلى صيد الأسماك علي الشاطئ.

ومن ناحيته قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الحدائق التابعة للمحافظة وجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والأحياء، شهدت توافداً كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للاحتفال بثانى أيام عيد الاضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة وذلك في وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ.

وأشار المحافظ، إلي أن جميع الحدائق التابعة للمحافظة فتحت ابوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد ومختلف المتنزهات بالمراكز والأحياء لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل وقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.

وأكد الهجان، إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجولات الميدانية وتفقد الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وحل أية مشاكل قد تطرأ خلال أيام العيد وتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع الحدائق والمنتزهات والشوارع للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي، بالإضافة إلى التنسيق الذى تم مع الجهات المعنية لحماية المواطنين وضمان استمتاعهم بالأجازة حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث.

وأضاف المحافظ، أنه عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور جميع القيادات التنفيذية ومسئولى شركات المرافق بالمحافظة وتم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والطب البيطرى على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحى وربطها بغرفة العمليات الرئيسية وادارة الازمات بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

يذكر أن محافظ القليوبية قد قرر ـ في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس اب رقم (01119992624) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.