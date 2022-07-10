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انتشال جثامين شقيقين غرقا فى مياه نهر النيل ببنى سويف

الأحد، 10 يوليه 2022 03:53 م
انتشال جثامين شقيقين غرقا فى مياه نهر النيل ببنى سويف غرق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع أهالى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، منذ قليل، جثمانى شقيقان لقى مصرعهما غرقا، اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فى مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أثناء تطهيرهما قطعة أرض مجاورة لنهر النيل من الحشائش، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة يفيد بغرق شقيقين فى مياه النيل، وتم انتشال الجثمانين ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى، ووجه بسرعة الوقوف على أسباب الواقعة، وظروفها وملابساتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

 

وتبين من التحريات الأولية غرق كل من: محمد عيد أمين، 30 عامًا، وشقيقه علاء، 25 عامًا، ويقيمان قرية زرابى دير الحديد، فى مياه النيل بمركز الفشن جنوب المحافظة، أثناء قيامهما بتطهير قطعة أرض زراعية من الحشائش.

 

جرى تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.


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