اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 16 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة طيران دولية اسبوعية اغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، تقل علي متنها 2000 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 116 رحلة طيران اسبوعية تصل المطار بداية من أمس السبت حتي الجمعة المقبلة .

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية الوافدة من المطارات الأوروبية المختلفة إلى مطار مرسي علم الدولي، وصول الرحلات من 12 دولة اوروبية بعدد 108 رحلة دولية أوروبية والرحلات الداخلية 8 رحلات خلال الاسبوع.

كما أوضحت كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكي، و4 رحلات من هولندي، و17 رحلة من ايطاليي، و16 رحلة من الماني، و35 تشيكي، و22 رحلة بولندي، و 3 رحلات من سويسرا، و5 رحلات من المطارات الداخلية، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا، ورحلة من المجر .