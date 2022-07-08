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بداية من الغد.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران أوروبية أسبوعيا

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:16 م
بداية من الغد.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران أوروبية أسبوعيا مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، خلال الأسبوع المقبل، بداية من غد، السبت، وحتي الجمعة نهاية الأسبوع 116 رحلة طيران أوروبية سياحية مختلفة، بمعدل زيادة رحلتين عن الأسبوع الماضي.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة من المطارات الأوروبية المختلفة إلي مطار مرسي علم الدولي، وصول الرحلات من 12 دولة اوروبية بعدد 108 رحلة  دولية أوروبية والرحلات الداخلية  8 رحلات.

كما اوضحت كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكي، و4 رحلات من هولندي، و17 رحلة من ايطاليي، و16 رحلة من الماني، و35 تشيكي، و22  رحلة بولندي، و 3 رحلات من سويسرا، و5 رحلات من المطارات الداخلية، ورحلة من  لكسمبورج، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا، ورحلة من المجر .

 


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