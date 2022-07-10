اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 06:57 م
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المستشار الألماني يرحب بقرار كندا بإعادة توربين غاز السيل الشمالي لألمانيا

الأحد، 10 يوليه 2022 06:00 م
المستشار الألماني يرحب بقرار كندا بإعادة توربين غاز السيل الشمالي لألمانيا المستشار الألمانى أولاف شولتس
وكالات

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رحب المستشار الألماني أولاف شولتس باعتزام كندا إعادة التوربين، وهو أمر ضروري للتشغيل الكامل لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1".

ونقلت صحيفة "دي ويلت" عن شولتس قوله "نرحب بقرار أصدقائنا وحلفائنا الكنديين".

وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكنسون في وقت سابق أن "كندا ستمنح تصريحا محدود المدة وقابل للإلغاء لشركة سيمنز كندا للسماح بإعادة (وحدة ضخ الغاز) توربين "السيل الشمالي-1" التي تم إصلاحها، إلى ألمانيا".

وفي 14 يونيو، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها اضطرت إلى خفض إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي-1" بسبب عدم إعادة وحدات ضخ الغاز"التوربينات" من قبل شركة سيمنز-كندا، بعد الإصلاحات وتحديد الأعطال الفنية للمحركات. وتدعي شركة سيمنز كندا أن توربينات الغاز الخاصة بشركة الشيل الشمالي، بعد إصلاحها، لا يمكن إعادتها إلى ألمانيا من مونتريال، بسبب العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا.

 


اولاف شولتس

المانيا

كندا

غاز السيل الشمالى

سيمنز



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