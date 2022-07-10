الكتاتيب فى الأقصر منارة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ كتاب الله

الأقصر – أحمد مرعى

(والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) تلك الآيات المباركات من القرآن الكريم منقوشة فى كل الكتاتيب ودور حفظ القرآن الكريم، والتى تعتبر منارة عظيمة لتحفيظ الأطفال لكتاب الله وآياته بصورة يومية، ففى قرى ونجوع محافظة الأقصر يعد "الكُتاب" مدرسة حقيقية لتعليم الطفل منذ نعومه أظافره القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم.

ويرصد "اليوم السابع" سحر تلك الكتاتيب والمدارس القرآنية ودورها الكبير فى تحفيظ الأطفال لكتاب الله، ففى مدينة القرنة غربي محافظة الأقصر، يوجد "كُتاب الشيخ تميم" الذي يضم ويدعم أكثر من 400 طفل من البر الغربي ومختلف أرجاء المحافظة، حيث يقول الشيخ تميم حماد المشرف على الكتاب، أنها مدرسة قرآنية حاصلة على التصاريح اللازم فى قرية البعيرات، وهى تابعة للأزهر الشريف وتساهم فى تجميع الأطفال فى مكان واحد يومياً على 3 فترات لتحفيظهم كتاب الله القرآن الكريم، وكذلك تعليمهم القراءة والكتابة من الصغر لدخول المدارس وهم متفوقين تعليمياً ودراسيا.

ويضيف الشيخ تميم حماد لـ"اليوم السابع"، أنه تلك المقرآة تعتبر مشروع أقيم منذ 3 سنوات وأسفر عن تحفيظ 17 من الأطفال القرآن الكريم كاملاً حتى الآن، وأخرج شاب حفظ القرآن الكريم فى عام واحد وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية ودعمه شيخ الأزهر فى مسيرته التعليمية، وتضم حالياً أكثر من 400 طفل من الأولاد والفتيات، الذين يتوافدون عدة أيام أسبوعياً لتعلم القراءة والكتابة من عمر 6 سنوات وحتى سن النضوج والشباب، والجميع يلتف فى مقر الكتاب الذى تم تأجيره لمدة 9 سنوات بتكافل أهل الخير وقاموا بدهانه ووضع مبردات صحراوى داخله لخدمة الأطفال الذين يتلقون التعاليم الدينية فى فصل الصيف داخله، حيث احتفل القائمون بمرور عام على افتتاح المبني الحالي.



أطفال-الأقصر-داخل-الكتاتيب



أطفال-الكتاتيب-نجوم-المستقبل-فى-القرآن



الأطفال-خلال-حفظ-القرآن-على-اللوح-المحفوظ



الأطفال-داخل-الكتاتيب-فى-الأقصر



الأطفال-يتعلمون-القراءة-والكتابة-فى-الكتاتيب



الأطفال-يتواجدون-بالكتاتيب-يومياً-لتعلم-القرآن



الاولاد-والبنات-خلال-تعلم-كتاب-الله



الأولاد-والبنات-خلال-تعلم-كتاب-الله



الكتاتيب-تجمع-أطفال-الأقصر



الكتاتيب-تجمع-الأطفال-يومياً-بالأقصر



آيات-الله-على-اللوح-فى-الكتاتيب



تعليم-الأطفال-القراءة-والكتابة-بالكتاتيب



تعليم-الأطفال-القرآن-الكريم-فى-الكتاتيب



جانب-من-تعليم-الأطفال-على-اللوح-الصفيح



سعادة-الأطفال-فى-الكتاتيب-بالأقصر



طفلة-تكتب-القرآن-على-اللوح-الصفيح



طفلة-خلال-كتابة-القرآن-باللوح



طفلة-خلال-كتابة-آيات-القرآن-باللوح



طفلة-سعيدة-بكتابة-آيات-القرآن



كتاب-الشيخ-تميم-أخرج-17-حافظ-لكتاب-الله-حتى-الآن



كُتاب-الشيخ-تميم-بالبر-الغربي-يضم-400-طفل



كُتاب-الشيخ-تميم-بالبر-الغربي-يضم-400-طفل-وأخرج-17-حافظ-لكتاب-الله



كتابة-آيات-القرآن-فى-الكتاتيب