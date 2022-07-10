القبض على المتهم بقتل طليق ابنته خلال مشاجرة فى الجمالية

كتب ـ محمود عبد الراضي

نشبت مشاجرة بين شخص ووالد طليقته في الجمالية بالقاهرة، بسبب الخلاف على رؤية الأول لابنته، مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة، طرف أول أحد الأشخاص، مقيم الجيزة، وتوفى أثناء إسعافه إثر إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان والد طليقة الأول مصاب بجروح فى الرأس.

بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين الطرفين بسبب رفض الثانى تمكين المتوفى من رؤية ابنته، وحال توجه المجنى عليه لمسكن الثانى لرؤية ابنته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام قطعة حديدية، محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.