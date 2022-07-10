الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعلن انتظام تواجد الفرق الطبية فى العيد.. صور

قام الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية بالمرور على عدد من المراكز الطبية والوحدات والمستشفيات، وذلك لمتابعة تقديم الخدمة الصحية المقدمة خلال أيام عيد الأضحى.

جاء ذلك بحضور الدكتور مؤمن القرقارى مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة منى منير مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتور بولا عريان مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور محمود مصطفى نائب مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة، ودكتور عبد الله الجبلاوى نائب مدير إدارة الموارد البشرية، حيث تم المرور على عددا من مراكز طب الأسرة شملت الجولة تفقد مركز طب أسرة العرايشية ومركز طب أسرة الرحمة وحى السلام ومركز طب الأسرة بأبو خليفه لمتابعة انتظام تواجد الفرق الطبية خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال، والتأكد من تواجد فرق عمل إدارة رضاء المنتفعين لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بسهولة، وانتظام صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع البرعى جولته بالمرور على مستشفى أبو خلفية للطوارئ والجراحات المتخصصة للاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية الصحية، والتأكد من تطبيق خطة الطوارئ والاطمئنان على المرضى بأقسام الرعايات المركزة، وتقدم بخالص التهنئة للفريق الطبى والعاملين والمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحدث مع المرضى المترددين واستمع إلى آرائهم بشأن الخدمة المقدمة.

وشدد على تحقيق أقصى درجات الانضباط، حيث أختتم الجولة التفقدية بتفقد لأقسام العناية المركزة والطوارئ بمستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوى وجراحات المسالك البولية ولاحظ سيادته تقديم خدمة طبية مميزة، والتى لاقت استحسان من المرضى ووجه الشكر للأطقم الطبية على الجهود المبذولة فى تقديم خدمات صحية ورعاية طبيه ذات جودة عالمية، وخلال جولته أمر بمنح مكافأة استثنائية للفريق الطبى بقسم الرعاية المركزة بالمركز.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل والتأكد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.