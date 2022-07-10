الداخلية تضبط أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتتمكن من ضبط (1404) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام لرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1404) قضية تموينية متنوعة من بينهم (387) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (8,565 طن "دقيق أبيض – سكر حر - زيت – أرز – لحوم - منظفات" – 3788 عبوة سجائر) ، وكذا (611) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 53 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 77 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 2 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 6 قضايا بيع بأزيد – 457 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (8,700 طن دقيق بلدى مدعم – 6610 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 1طن "سكر تموينى").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (19,065 طن - 3788 عبوة "سجائر" - 6610 رغيف) كان أبرزها الآتى :-

ضبط (2 طن سلع غذائية "أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (1,41طن "أرز أبيض – زيت طعام – مسلى – طحينة") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة) لتجميعه وتخزينه كمية قدرها (4,6 طن دقيق بلدى مدعم) وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها بالسوق السوداء.

ضبط (2٫11 طن "لحوم دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1٫32 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

ضبط (7,77 طن بلاستيك خام مجهول المصدر "مستلزمات إنتاج" – 1000 قطعة حذاء رياضى "منتج نهائى") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأحذية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (2,5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحتيها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (33) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5639) عبوة سجائر مختلفة الأنواع .. جاء أبرزها.

ضبط (2500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (6) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (22,125) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (190قطعة "26 قطعة صوتية – 62 قطعة ضوئية – 102ملصق").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.