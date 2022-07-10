الخارجية الهندية: نقف مع سريلانكا ولا توجد أزمة لاجئين في الوقت الحالي

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أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار اليوم الأحد أن بلاده تقدم دائما المساعدة لسريلانكا وتراقب التطورات عن كثب، مضيفًا أنه لا توجد أزمة لاجئين في الوقت الحالي .



ونقلت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية عن الوزير قوله في تصريحات صحفية:" لقد كنا داعمين لسريلانكا، ونحاول مساعدتها، وكنا نساعدها دائمًا، إنهم يعملون على حل مشكلتهم ، وسنرى ما سيحدث"، موضحا إنه لا توجد أزمة لاجئين في الوقت الحالي.



و رأت الصحيفة أن تصريحات جايشانكار تؤكد حرص الهند على مواصلة الوقوف إلى جانب جيرانها في الأوقات الصعبة كما أن لها أهمية خاصة لأن سريلانكا تواجه أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.



وكان آلاف من المحتجين قد اقتحموا أمس مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.



وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا في بيان مصور إن راجاباكسا أبلغه بأنه سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء.



وأضاف آبيواردينا "اتخذ الرئيس قرار التنحي في 13 يوليو لضمان تسليم سلمي للسلطة، لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام".



وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا. يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.