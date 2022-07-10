اليوم السابع
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الحديقة الدولية تفتح أبوابها لاستقبال الزوار فى ثانى أيام عيد الأضحى.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 12:42 م
الحديقة الدولية تفتح أبوابها لاستقبال الزوار فى ثانى أيام عيد الأضحى.. صور الحديقة الدولية
كتب ـ محمود راغب

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فتحت الحديقة الدولية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، أبوابها لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الحديقة فى استقبال الزوار من التاسعة صباحا وسط أجواء احتفالية احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
 
وشهدت الحديقة تجمعات الأسر الكبار والأطفال، وسط إجراءات أمنية على البوابات، وفتح منافذ للتذاكر، للاستمتاع بجمال الحديقة الدولية.
 
وتعتبر الحديقة الدولية من أفضل الحدائق المتواجدة فى مدينة نصر، حيث تتميز بالممرات الرائعة المتواجدة بها بالإضافة إلى الهدوء والسكينة.
 
كما تعتبر الحديقة الدولية جامعة أجزاء كثيرة من الدول العربية سواء كان هذا الأمر فى الأشجار أو الحيوانات المتواجدين بها فهذه الحديقة تتمتع بالاختلاف.
 
الأطفال يستمتعون بالحديقة الدولية
الأطفال يستمتعون بالحديقة الدولية

الحديقة الدولية فى القاهرة
الحديقة الدولية فى القاهرة

الحديقة الدولية
الحديقة الدولية

الملاهي بالحديقة الدولية
الملاهي بالحديقة الدولية

مدخل الحديقة الدولية
مدخل الحديقة الدولية

مناظر طبيعية فى الحديقة الدولية
مناظر طبيعية فى الحديقة الدولية

 


عيد الأضحى

الحديقه الدوليه

الحديقه الدوليه بمدينه نصر

احتفالات عيد الأضحى

عيد الأضحى بالحديقة الدوليه



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