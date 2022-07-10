"فسحة ونزهة" فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان.. صور

أسوان – صلاح المسن

شارع السوق السياحي بمدينة أسوان، أكبر شارع لكثرة المحال التجارية به، والذى يتميز ببيع العاديات السياحية وكذلك بيع الملابس الجاهزة، ويفد إليه السياح لشراء العاديات السياحية وخاصة المشغولات الذهبية والفضية والجلود والعطور، كما يتوافد عليه أعداد كبيرة من المواطنين ويعد ممشى ومكان للتسوق فى وسط المدينة.

ويتوافد السياح علي السوق السياحي للحصول على هدايا تذكارية من المحلات والبازارات المخصصة لهذا الغرض، وشراء الفضة والمشغولات الذهبية والتماثيل وكذلك قطع النحاس المنقوش عليها.

ومحلات الهدايا والتحف والبازارات التى تضم مختلف أنواع الهدايا من الملابس المطرزة فرعونياً وغيرها من الهدايا المميزة التى يسعى السائحون لاقتنائها قبل مغادرة أسوان، بجانب التردد علي الكافيهات والمطاعم التى تقدم الخدمة المميزة للسائحين ويضم السوق معروضات الأسر المنتجة، ومنتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس.

يشتهر السوق السياحى بمدينة أسوان بالبازارات السياحية والمحلات المختلفة لبيع العطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من أرجاء العالم خلال زيارتهم لأسوان، وكذلك محلات عرض الأعمال اليدوية ومحلات بيع التماثيل الفرعونية المصنوعة يدوياً وآلياً، والملابس المطرزة بالرسوم الفرعونية والبرديات والإكسسوارات ذات الطابع الفرعونى، بجانب محلات العطارة التى تحوى البخور والبهارات وكذلك محلات العطارة، كما يضم شارع السوق السياحى بأسوان، محلات وبازارات مختلفة بها.

ويتميز السوق السياحي بمدينة أسوان بأجوائه الساحرة وعبق الحضارة والماضى، وهو أحد أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي المحافظة، ويعتبر محطة هامة ببرنامج جولة المدينة، ويشتهر بتجارة العطور والبهارات والصاغة .

وتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة السوق السياحى بمدينة أسوان لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، ولحماية مرتادي السوق السياحي ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية تم تركيب أسقف وبرجولات خشبية ديكورية.

وتتميز منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان بانتشار البازارات السياحية التى تضم الهدايا والتحف والأنتيكات الفرعونية والبهارات وغيرها، ويضم الشارع، عددا من المشاريع الشبابية من مأكولات ومشروبات ليصبح أحد أشهر الشوارع السياحية بأسوان.

وتنتشر بالسوق السياحي عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية ومحلات بيع الملابس وللجلاليب والعبايات وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر، ويعد أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان وتستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتميزة وخاصة من الشباب حيث تباع في السوق السياحي مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحي بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (1)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (2)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (3)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (4)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (5)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (6)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (7)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (8)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (9)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (10)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (11)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (12)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (13)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (14)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (15)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (16)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (17)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (18)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (19)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (20)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (21)



فسحة ونزهة فى شارع السوق السياحى أكبر شارع تجارى بأسوان (22)