اعترافات لصوص المحلات التجارية بالقاهرة: بنسرقها بأسلوب كسر القفل

كتب سليم على

اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة المحال، أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، أنهم ينفذون جرائمهم بأسلوب "كسر القفل" بمدينة نصر، أقروا بارتكابهم 4 حوادث سرقة سابقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من صيدلى، باكتشافه كسر أقفال الصيدلية ملكه الكائنة بدائرة القسم، وسرقة “2 شاشة - هاتف محمول - جهاز DVR الخاص بكاميرات مراقبة الصيدلية - كمية من الأدوية”.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخصين، يقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وباستهداف الآخرين أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة أحدهما وملك أحد أصدقائه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما عتلة حديدية، بمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما بالاشتراك مع المتهم المضبوط.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المتاجر بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.