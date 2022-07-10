إصابة 9 أشخاص بطريق السويس - السخنة فى حادث مرورى

السويس فريق المحافظات

أصيب 9 أشخاص كانوا فى طريقهم لأحد الشواطئ لقضاء إجازة عيد الأضحى بإصابات متفرقه ما بين كسور وسحاجات إثر حادث مرورى وقع بطريق السويس - العين السخنة.

كان الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس قد تلقى إشارة من غرفه العمليات بوقوع حادث مرورى بطريق السويس - السخنة نتج عن إصابة 9 أشخاص.

على الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين تصادم سيارة مع أخرى تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام وإصابتهم بكسور وسحاجات وجارى حاليا علاجهم داخل قسم الطوارئ المستشفى.

يذكر أن الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس قد أعلن عن رفع درجه الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة فى عيد الاضحى المبارك وتوزيع الأطباء على مدار أيام العيد والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية فى المخازن.

وقال وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع" إنه تم إلغاء الإجازات فى جميع أقسام الطوارئ بمستشفى السويس العام بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات داخل مديرية الصحة والمستشفيات للتحرك العاجل حالة وصول أى بلاغات عن تعرض أى مواطن لحالات مرضية أو حوادث.

أشار إلى أنه قام بالتأكد من مخازن المستشفيات على توفر جميع المستلزمات الطبيه والأدوية كذلك الغازات التى تستخدم فى التعامل الطبى مع المرضي.