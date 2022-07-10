إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مجهولة مع توك توك بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مجهولة بتوك توك بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة مجهولة مع توك توك بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي ما بين القصاصين والبعالوة.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من، إيمان محمد عبد السميع 30 عاما مقيمة بالقصاصين وأصيبت باشتباه كسر في الساعد الأيمن وجرح قطعي بمؤخرة الرأس. والطفل محمد محمود السنوسي عامان مقيم بنفس العنوان وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم، والطفل آدم محمد السنوسي 6 أعوام وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم، وهاني السيد السنوسي 20 عاما مقيم بنفس العنوان وأصيب باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمة بالحوض وكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات ورعايتهم طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.