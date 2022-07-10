إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع عربة كارو فى الإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة كارو بعزبة المنشار بالكيلو11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من محمود عبادى محمد 62 عام مقيم عزبة المنشار ومصاب كسر مضاعف بالساقين ج ح قطعى بالذقن وسحجات وكدمات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج ومحمد ابراهيم الدسوقي 45 عام مقيم فاقوس بمحافظة الشرقية مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى اشتباه كسر بلوح الكتف الأيسر واشتباه نزيف داخلى بالبطن .

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لاسعافهم ورعايتهم طبيا.