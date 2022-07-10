إصابة شخصين فى حادث تصادم على كورنيش الإسكندرية

البداية تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية بلاغا بحادث تصادم على كورنيش الإسكندرية منا تسبب فى انقلاب سيارة وصعودها على الجزيرة الوسطى وتسببت فى اتلافات فى الرصيف وسقوط عامود كهرباء وتم إبلاغ الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم.

وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بالمستشفى بسيارة الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن قامت مرور الإسكندرية بعمل عدد من الأكمنة على الطريق بسبب السرعة الزائدة خلال أيام العيد وخاصة فى الساعات الأولى من الصباح لضبط المخالفين.