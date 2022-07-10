إزالة 13 حالة تعد فى الغربية وكفر الشيخ.. صور

المحافظات: عادل ضرة - محمد سليمان

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على شن حملة إزالة في ثانى أيام عيد الأضحى لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى محلة أبو على و العامرية و الهياتم حيث تم إزالة 8 حالات تعد بمساحة 10 قراريط و15 سهما تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.

وأضاف أن حملات اليوم شهدت ازالة 3 حالات بالوحدة المحلية لمحلة أبو على ( بقرية بطينة ) متضمنة إزالة سور من البلوك و ردم قواعد و إزالة قوائم حديدية و هدم القواعد الخرسانية و 4حالات تعدى بالعامرية متضمنة ردم القواعد و مبانى بالبلوك و 1 حالة تعدى بالوحدة المحلية للهياتم متضمنة إزالة سور من البلوك.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومصادرة مواد البناء والتحفظ على المعدات المشاركة في البناء شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لقرى العامرية ومحلة أبو على و الهياتم.

وفى كفر الشيخ، تمكن مجلس مدينة الحامول، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعدي في المهد وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه جميع الوحدات المحلية برصد أى محاولات تعدى فى المهد والتعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لن يتم السماح بعودة التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية.

وقال القصيف، إنه تمكنت الوحدات القروية بالحامول من التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، ومنها بقرية الابعادية، فتمكن عمر الالفي رئيس قرية الابعادية، من إزالة حالتي تعدي في المهد وبناء مخالف، الأولى تنفيذ إزالة سور مبنى بالطوب الابيض البلوك على الأرض الزراعية بنهاية قرية الابعادية بمنطقة المؤسسة بطول 40 متر، والثانية إزالة فورية في المهد لمبنى مخالف بدون ترخيص دور ثاني علوي بقرية 61 المنصور وتمت الإزالة على الفور في المهد.

وأضاف القصيف، كما تمكن رضا الشربيني، رئيس قرية التفتيش، بإزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض داخل الكتلة السكنية بقرية التفتيش مساحة 80م، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تمكن محمد طه، رئيس، قرية السحايت، بتنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن بناء مخالف بدون ترخيص لدور ثالث علي بالطوب الاحمر بقرية التفتيش ، وتمكن تميم ابو زيد ،رئيس قرية غرب تيرة، بتنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض داخل الكتلة السكنية بقرية التفتيش مساحة 80م ، بدون ترخيص.



ازالة ابنية مخالفه



ازالة التعدي على اراضي زراعية بالحامول



ازالة التعديات



التعدي على اراضي زراعية