حملات إزالة للتعديات والبناء المخالف فى ثان أيام العيد فى كفر الشيخ والأقصر

فأشرف على سلامة، رئيس مدينة مسير، على أعمال النظافة العامة اليوم بمدينة مسير ورفع كفاءة النظافة العامة ومسح الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينه،و فك شدة خشبية لأعمال مخالفة بمدينة مسير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف
كما أشرف محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، على إزالة تعدي بالبناء على أرض زراعية عبارة عن غرفة طيور مبنية بالبلوك الأبيض ثلاثة متر × ثلاثة متر بعزبة الثمانين بمدينة سيدي غازي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ، مؤكداً أنه تابع حملة نظافة داخل مدينة سيدى غازى وخارجها وعلى الطرق العامة.
وفي مركز ومدينة الزينية، أوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر أنه تم ضبط أحد المواطنين يقيم شدة خشبية للدور الثالث علوى بدون ترخيص بقرية الصعايدة وتم فك الشدة الخشبية بالكامل، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بمركز الزينية بتنفيذ إزالة في المهد على مساحة 100 متر تقريبا عبارة عن مبني من الطوب اللبن وإزالة عمود كهرباء خارج الخدمة.
وخرجت تلك الحملات تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وحضور هدى الطواب رئيس قرية الصعايدة ومكى عمر سكرتير القرية، ومصطفى محمد إبراهيم رئيس قرية المدامود قبلى، وعماد أنور محمد سكرتير القرية وممدوح فتح الله مسؤل التنظيم قرية المدامود قبلي والقسم الفني، وشعبان طايع مدير المتابعة بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية، بقيادة النقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة، وتم تحرير محاضر بكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على ضرورة استمرار حملات المتابعة لكافة حالات البناء المخالف والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لضمان حق الدولة.
أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 500 متر مربع، وكذلك عدد 2 حالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 750 متر مربع، والتعدي عبارة عن مباني وأسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت، حيث شارك في الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ورئيس قرية الضبعية وحاجر الضبعية والاقالتة والملاحة والتفتيش المالي والاداري والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والحملة الميكانيكية.
فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس المركز، حملة مكبرة لتحقيق الإنضباط بالشارع، وبالتنسيق مع المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.
ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس مدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 19 محضر إشغال طريق، و5 محاضر باعة جائلين، و9 محضر نظافة عامة، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و20 محضر إزالات إدارية، كما تم إزالة مباني وخيام عشوائية على مساحة 240 متر تقريباً.
إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة فى مدينة القرنة (1)
إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة فى مدينة القرنة (2)
إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة فى مدينة القرنة (3)
ازالة حالة تعدي على اراضي زراعية
اعمال النظافة بمسير
إيقاف أعمال بناء مخالف فى مدن إسنا والزينية خلال أيام العيد (1)
إيقاف أعمال بناء مخالف فى مدن إسنا والزينية خلال أيام العيد (2)
إيقاف أعمال بناء مخالف فى مدن إسنا والزينية خلال أيام العيد (3)
إيقاف أعمال بناء مخالف فى مدن إسنا والزينية خلال أيام العيد (4)
تعدي على اراضي زراعية بمسير
تعدي على اراضي زراعية
جانب من رفع ومنع حالة التعدي
حالة تعدي على اراضي زراعية
رفع المخلفات بمسير
وقف حالة تعدي على الاراضي الزراعية بمسير
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