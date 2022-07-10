أحد أقارب قتيل العياط يكشف ملابسات الجريمة: خلاف على أولوية المرور السبب

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشف أحد أقارب مسن فقد حياته خلال مشاجرة في العياط بمحافظة الجيزة، كواليس الحادث، فقال أن ابن عم المجني عليه خلال قيادته سيارته، متوجها لزيارة المجني عليه بقرية أبو العباس في العياط، نشبت مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة ربع نقل، نتيجة الخلاف على أولوية المرور بأحد شوارع القرية.

وأضاف، أن ابن عم المجني عليه توجه إلى منزل الضحية، وخلال جلوسه بصحبته في المنزل، قص عليه ما تعرض له من مشادة مع السائق، وخلال حديثهما فوجئ بالسائق وبصحبته 4 أشخاص آخرين من أقاربه، بحوزتهم شوم وأسلحة بيضاء، وهاجموا المجني عليه وابن عمه، مما أسفر عن إصابة الضحية بضربة على رأسه، فسقط غارقا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأشار، إلى أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، أول أيام عيد الأضحى، في إحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسنا فقد حياته خلال مشاجرة، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم القبض عليه.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.