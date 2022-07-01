وصول مبيدات القطن المدعمة لمزارعى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المهندس نفادى محمد مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية عن توافر كافة أنواع المبيدات الخاصة بالمكافحة لمحصول القطن والذرة بأسعار مدعمة للمزارعين ومضمونة الفاعلية ومحظور الاتجار فيها خارج محصول القطن، مع وجود جهاز مكافحة القطن يوميا مع المزارعين لحل أى مشكلات قد تواجههم، وأن هذا العام شهد طفرة كبيرة فى زراعة القطن، وتضاعفت المساحة المنزرعة هذا العام عن السنوات السابقة، نظرا لتوافر التقاوى والمبيدات ومستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة من وزارة الزراعة، وإعطاء الإرشادات والتوصيات من بداية الزراعة.

ولجان مكافحة آفات القطن، تشكلت من المهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات، المهندس نفادى محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق والمهندس محمد فؤاد رئيس اقسام المكافحة بالقنطرة شرق ، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة، وجهاز الإرشاد الزراعى المهندس أحمد سليمان البعلى مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندس محمد عبد المقصود رئيس قسم الإرشاد الزراعى والمهندس سيد عطية اخصائى القطن.

وعن خطة مكافحة الآفات قال المهندس محمود عبد القادر ترتكز خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن على اتباع كافة الوسائل والعمليات الزراعية التى تؤدى إلى تقليل أعداد هذه الآفات إلى ما دون الحد الاقصادى الحرج مع مراعاة البعد البيئى ( ترشيد استخدام المبيدات ) والبعد الاقتصادى ( خفض تكاليف المكافحة ) وتيسيراً على الأخوة الزراع وتشتمل خطة المكافحة المتكاملة على عمليات الزراعية ومواعيد الزراعة ومكافحة الحشائش لأنها مصدر للإصابة بالآفات الزراعية

جرى التنبيه على أن يكون الرش إما فى الصباح الباكر أو قبل الغروب مع مراعاة تركيز المبيد وتطبيق الرش المثالي، وتوقيت المبيد، ومتابعة قراءة مصايد دودة ورق القطن المائية، ومصايد اللوز الأمريكية المائية فى عوائلها، والمصايد الورقية لديدان اللوز القرنفلية حسب التعليمات وخطة المكافحة، ومتابعة الرش طوال ساعات العمل لضمان التطبيق الجيد لرش المبيد وحسن الأداء حسب التعليمات.