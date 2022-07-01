وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الجمعة/ أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - العلاقات الاستراتيجية الإماراتية القبرصية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الإماراتية القبرصية والحرص على تعزيز التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، فيما أكد كاسوليديس اعتزاز بلاده بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها مع الإمارات وتطلعها لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا.