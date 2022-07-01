واشنطن بوست تكشف تفاصيل ضغط المقربين من ترامب على الشهود لإنكار مخالفاته

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن جماعات تابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأنصاره له قد حاولوا الضغط على الشهود من أجل إنكار ارتكابه أى مخالفات محتملة.

وذكرت الصحيفة أنه فى الوقت الذى أثيرت فيه شائعات فى ربيع عام 2018 بأن محامى ترامب فى هذا الوقت مايكل كوهين كان يستعد للانقلاب على موكله واحتمال تقديمه شهادة مضرة به أمام الإدعاء الفيدرالي، تلقى كوهين رسالة بالبريد الإلكترونى أشبه بما ورد فى تحقيق روبرت مولر حول التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الامريكية لعام 2016، والتي جاء فيها "نم جيدا الليلة، لديك أصدقاء فى مناصب عليا".

وكانت تلك واحدة من عدة مرات يتم فيها تسليم رسائل من الدعم المتملق أو تشجيع التنمر التي تم تسليمها إلى شهود مهمين فى التحقيق الذى كان يجريه روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

وكان ذلك مشابها بشكل لافت للاتصالات التي قالت النائبة ليز تشينى يوم الثلاثاء الماضى أنه تم تلقيها من قبل الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمام اللجنة التي تجر تحقيقا فى الهجوم على مبنى الكابيتول فى السادس من يناير 2021.

وظهرت أدلة فى التحقيقات المختلفة على مستوى الولايات والكونجرس والمستوى الفيدرالي تشير إلى نفس النمط، وهو أن ترامب وأقرب حلفائه قد أغدقوا سرا على الشهود المحتملين بالاهتمام والتملق، وقاموا بتقديم ضمانات غامضة بأن البقاء على الولاء لترامب سيكون أفضل من تجاوزه.

وفى غضون ذلك، كان ترامب يهاجم هؤلاء الذين يقدمون شهادات ضده بشكل شخصى، مما يقدم نموذجا واضحا للآخرين عن تداعيات الخروج عن الخط.

وقال محامى ترامب السابق مايكل كوهين: إن الرئيس السابق لم يغير نهجه أبدا، فهو يتصرف مثل زعيم العصابات وهذه الرسائل يتم صياغتها بهذا النهج، يعطى أمرا دون أن يصدره. ولا يمكن تتبع بصمات.

ورفض متحدث باسم ترامب التعليق على الأمر.

وكانت النائبة ليز تشينى، نائب رئيس لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، قد تطرقت فى جلسة يوم الثلاثاء الماضى إلى هذا الأمر، وقالت إن أعضاء اللجنة سألوا كل الشهود الذين لهم صلة بإدارة ترامب أو حملته عما إذا كان قد تم الاتصال بم من قبل زملاء سابقين أو أخرين ممن حاولوا التأثير عليهم أو على شهادتهم.

وأوضحت أنه كان هناك إجابتين أثارتا الشكوك. منهم أحد أخبر اللجنة أنه تلقى مكالمات هاتفية تشير إلى ان ترامب يقرأ النصوص ، من أجل أن يبقى هذا فى ذهنه خلال مقابلته مع اللجنة.