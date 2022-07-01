نيوزويك: الديمقراطيون يواجهون السؤال الأصعب توجيه اتهام لترامب أم الترشح ضده

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن السؤال الأصعب الذى يواجه الديمقراطيون فى الوقت الراهن هو ما إذا كان الأفضل توجيه اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب فى قضية اقتحام الكونجرس أم الترشح ضده فى حال ما إذا قرر خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفى الوقت الذى يواصل فيه مجلس النواب الأمريكى عقد الجلسات المعلنة للاستماع على الشهود فى قضية اقتحام الكونجرس، تصاعدت التكهنات حول إمكانية توجيه اتهام للرئيس السابق، وهو ما يثير سؤالا رئيسا للديمقراطية وهو كيف أن الاتهامات التي ستوجه لترامب يمكن أن تؤثر على حملاتهم السياسية ضده وضد أنصاره من الديمقراطيين.

وكانت جلسة يوم الثلاثاء الماضى قد تطرقت إلى الموقف القانوني لترامب، وذلك بعدما أدلت مساعدة البيت الأبيض السابقة كاسيدى هونتشيسون أمام اللجنة بأن مستشار البيت الأبيض السابق بات سيبولون قد حذر من ذهاب ترامب إلى مبنى الكابيتول فى السادس من يناير 2021.

ونقلت نيوزويك عن خبرا ءسياسين قولهم إنه لن يكون من المناسب أن يأمر الرئيس جو بايدن وزارة العدل بالتحقيق مع ترامب أو ملاحقته، ومن الصعب تصور أنه سيفعل ذلك. ومع ذلك، فقد أشار بايدن إلى اعتقاده بأن ترامب تهديد للديمقراطية الأمريكية ويمكن أن يحقق وزير العدل ميريك جارلاند مع الرئيس السابق لو كانت تعتقد أن هناك أدلة على ارتكاب مخالف أو اتهامات يمكن أن تقلب الانتخابات النصفية المقرة فى وقت لاحق هذا العام.

وذهبت الصحيفة على القول بأن تحرك من قبل وزارة العدل ضد ترامب يمكن أن ينظر غليه من قبل ترامب وحلفائه بشكل مؤكد على أنه مسيس، ليضيف بعدا جديدا إلى الانتخابات النصفية المشحونة حيث يبدو أن الديمقراطيين على وشك الخسارة.