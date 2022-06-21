تصدير 44 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم تداول 49242 طن بضائع عامة متنوعة و284 شاحنة و69 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن .

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 46770 طن بضائع عامة ومتنوعة، 111 شاحنة، 7 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2472 طن بضائع عامة ومتنوعة، 173 شاحنة، 62 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بإجمالي 86 شاحنة بحمولة 1801 طن بضائع عامة ومتنوعة 38 ملاكي و14 شاحنة فارغة والسفينة عمان بإجمالي 20 شاحنة بحمولة 322 طن بضائع عامة ومتنوعة 18 ملاكي و8 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة AMIRA MIRO بحمولة 44000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة امل بإجمالي 87 شاحنة بحمولة 2165 طن بضائع عامة ومتنوعة 4 ملاكي.

كذلك استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 17 شاحنة بحمولة 159 طن بضائع عامة و 190 طن ترانزيت الي ليبيا و 6 ملاكي و 28 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 24 شاحنة بحمولة 605 طن بضائع عامة و 3 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة SEA WAVE 1 فارغة متجهة الي جدة سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 411 راكب.