منظمو الرحلات الإيطاليون: مصر أحد أهم المقاصد السياحية المفضلة لدى سائحينا

عقدت وزارة السياحة، عددًا من اللقاءات مع مجموعة من منظمى الرحلات الإيطاليين المتعاملين مع المقصد السياحى المصرى فى السوق الإيطالى والذى يعمل بعضهم مع مصر منذ أكثر من 50 عامًا.

من جانبهم، أشاد منظمو الرحلات بحب وشغف الإيطاليين بمصر وخاصة أنها تعتبر أحد أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم ولاسيما مع رغبة السائح الايطالى فى الاستمتاع بالمنتجات المتنوعة والمتكاملة التى يقدمها المقصد السياحى المصرى ومنها الاستمتاع بمنتجى السياحة الشاطئية والثقافية معاً فى ظل شغفه البالغ بالحضارة المصرية.

كما أكد منظمو الرحلات على أن هناك رغبة وطلب متزايد من جانب السائحين الإيطاليين على زيارة المقاصد السياحية المصرية.

واستعرضت وزارة السياحة، خلال هذه اللقاءات، المشروعات الجارية التى تنفذها الدولة المصرية لربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض مما يساهم فى خلق منتج سياحى متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال شبكة الطرق والمواصلات والقطارات السريعة التى يتم تنفيذها لربط كل من وادى النيل والبحرين الأحمر والمتوسط، هذا إلى جانب خطوط الطيران الداخلية التى تربط المقاصد الشاطئية بالثقافية.

كما قامت بإطلاعهم على المعايير والإجراءات الجديدة الخاصة بالسلامة الصحية، وما تشهده مصر من تطوير كبير فى البنية التحتية بها وخاصة مدينة شرم الشيخ والذى يأتى تزامناً واستعداداً لاستضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" فى نوفمبر المقبل.

هذا بالإضافة إلى استعراض ملامح الموقع الإلكترونى الترويجى الجديد لمصر والذى سيتم إطلاقه خلال هذا الصيف، فضلاً عن استعراض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران، وكذلك قواعد الحملات الدعائية المشتركة والتى تمثل تحفيزاً هاماً لهم لزيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مصر.

وقد تم خلال، هذه اللقاءات، مناقشة مقترح تنفيذ عدد من الرحلات التعريفية والترويجية للمتخصصين من منظمى الرحلات والمدونين والمؤثرين ووسائل الإعلام الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وذلك لاطلاعهم على أهم وابرز المستجدات بالمقصد السياحى المصرى خلال الأشهر القليلة القادمة، وتم أيضًا مناقشة إمكانية زيادة عدد الرحلات البحرية فى كل من البحر المتوسط والأحمر استثمارًا لما تتمتع به مصر من أكثر من 2400 كم من الشواطئ.