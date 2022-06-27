ما هى تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية؟

كتب محمد أسعد

فى إطار خطة الترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة والمختلفة، خاصة منتج السياحة الثقافية، بالإضافة إلى رفع الوعى السياحى والأثرى لدى جمهور الشعب المصرى بمختلف فئاته العمرية، ولتحفيز الأجانب المقيمين والسائحين المترددين على مصر من محبى الآثار والمتخصصين، تُصدر وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار مجموعة من تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس.

س: ماهى المواقع الأثرية التى تشملها تلك التصاريح؟

ج: تُتيح زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ماعدا المتحف القومى للحضارة المصرية والمتحف المصرى الكبير، خلال مواعيد العمل الرسمية لأى عدد من مرات الزيارة طوال العام أو لفترة زمنية محددة أو لمنطقة معينة حسب نوع التصريح.

س: ما هى التصاريح الخاصة بالأجانب المقيمين؟



ج: هناك عدة تصاريح وهي:

1.أ) تصريح زيارة سنوي: يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعدد مرات غير محدود طوال العام، وينقسم إلى فئتين:

- تصريح بمبلغ 270 دولارا أو 260 يورو، شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

- تصريح بمبلغ 200 دولار أو 190 يورو، غير شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

1.ب) تصريح زيارة موسمي: يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعدد مرات غير محدود لمدة ثلاث أشهر، وينقسم إلى فئتين:

- تصريح بمبلغ 140 دولارا أو 130 يورو، شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

- تصريح بمبلغ 100 دولار أو 100 يورو، غير شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

س: وما هى التصاريح الخاصة بالسائحين الأجانب؟



ج: تشمل عدة تصاريح وهي:

.أ) تصريح الأقصر باس (Luxor Pass): يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمحافظة الأقصر لمدة خمسة أيام متتالية، بعدد مرات غير محدود، وتنقسم إلى فئتين:

‏- Luxor Pass Premium: بمبلغ 200 دولار أو 180 يورو للبالغين، و100 دولار أو 90 يورو للطلبة، شامل زيارة مقابر الملكة نفرتارى، الملك ستى الأول، والملك توت عنخ آمون بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

‏- Luxor Pass Standard: بمبلغ 100 دولار أو 90 يورو للبالغين، و50 دولار أو 45 يورو للطلبة، غير شامل زيارة مقابر الملكة نفرتارى، الملك ستى الأول، والملك توت عنخ آمون بالبر الغربى بمدينة الأقصر

2.ب) تصريح كايرو باس (Cairo Pass): يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمحافظتى القاهرة والجيزة لمدة خمسة أيام متتالية، بعدد مرات غير محدود، بمبلغ 100 دولار أو 90 يورو للبالغين، وبمبلغ 50 دولارا أو 45 يورو للطلبة.

س: وما هى تصاريح الزيارة الخاصة بالمصريين والعرب المقيمين؟

ج: تتيح لحاملها زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس الأعلى للآثار بكافة المحافظات طوال العام، خلال مواعيد العمل الرسمية وبعدد مرات غير محدود، غير شاملة زيارة مقابر الملكة نفرتارى، الملك ستى الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس بالبر الغربى بمدينة الأقصر، وتشمل هذه التصاريح الآتي:

- تصاريح زيارة سنوية لطلاب المدارس بجميع مراحله التعليمية بمبلغ 50 جنيها.

- تصاريح زيارة سنوية لطلاب الجامعات بمبلغ 125 جنيها.

- تصاريح زيارة سنوية للمصريين والعرب المقيمين بمبلغ 400 جنيه.