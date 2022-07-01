مطار الغردقة الدولى يستقبل 83 رحلة طيران تقل قرابة 11 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 83 رحلة طيران دولية اغلبها وافدة من المطارات الأوربية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 11 الف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل اجراءات الدخول لهم للاستمتاع باجازاتهم في الغردقة.



وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي أن الرحلات المقرر وصولها اليوم اغلبها قادمة من المطارات الأوروبية المختلفة وأكثر الجنسيات وصولا الألمانية يليها الإنجليزية ثم عدد من الحنسيات الآخري مثل البولندي والايرلندي وغيرها من الجنسيات الآخري المختلفة.



من جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 110 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل الإجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية فى أسرع وقت لقضاء إجازاتهم بمرسى علم.



وكشف جدول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع وصول 110 رحلات بزيادة رحلتين جديدتين خلال الأسبوع، وكذلك زيادة فى الرحلات الألمانية بمعدل 3 رحلات، وتصل الرحلات من 13 دولة أوروبية بعدد 103 رحلات، و5 رحلات داخلية.

