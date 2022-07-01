مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية

لقى منذ قليل 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق "الشهداء - شبين الكوم"، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية، يفيد مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق "الشهداء - شبين الكوم"، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.