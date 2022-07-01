اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 11:27 م
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مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:20 م
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية حادث - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى منذ قليل 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق "الشهداء - شبين الكوم"، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية، يفيد مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق "الشهداء - شبين الكوم"، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

حادث فى مركز الشهداء

مصرع 3 أشخاص بالمنوفية



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