مصرع طفل اصطدم به قطار أثناء لهوه بطائرة ورقية على شريط السكة الحديد ببنها

شهدت منطقة مساكن طابا دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، مصرع طفل أثناء لهوه بطائرة ورقية على شريط السكة الحديد فاصطدم به قطار، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بوفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطفل أثناء لهوه بطيارة ورقية علي شريط السكة الحديد فاصطدم به القطار بمنطقة مساكن طابا بمدينة بنها، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.