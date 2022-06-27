مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى طفل بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا بمياه ترعة ناحية عزبة شفيق بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول" محمد أ ع ال " 16 عاما مقيم مركز منيا القمح ، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية انتشال جثة الطفل من مياه ترعة بحر شفيق بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وطلبت توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة.