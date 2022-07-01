إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الإقليمي بعد كارتة المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.