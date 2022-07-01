اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 02:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى بالشرقية

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:28 ص
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الإقليمي بعد كارتة المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد.

 

جرى نقل المصابين جميعًا إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 

 


الطريق الإقليمي

المركز الطبي العالمي

حادث

تصادم سيارتين

كارتة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة