مصرع شخص فى تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق القنطرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه نتيجة تصادم سيارة مع الدراجة النارية التى يستقلها على طريق القنطرة غرب الصالحية بالقرب من منطقة الصوامع دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية على طريق القنطرة غرب الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع"سعيد صبحى سلامة"50 عام مقيم ابوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الاسماعيلية وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.





