اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص فى تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق القنطرة بالإسماعيلية

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:39 ص
مصرع شخص فى تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق القنطرة بالإسماعيلية جثة -ارشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه نتيجة تصادم سيارة مع الدراجة النارية التى يستقلها على طريق القنطرة غرب الصالحية بالقرب من منطقة الصوامع دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية على طريق القنطرة غرب الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع"سعيد صبحى سلامة"50 عام مقيم ابوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الاسماعيلية وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.



 


الاسماعيلية

طريق القنطرة الصالحية

حادث تصادم

امن الاسماعيلية

حوادث اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة