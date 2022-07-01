اليوم السابع
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مصرع ربة منزل على يد نجلها بكفر شكر لرفضها مساعدته فى مصروفات الزواج

الجمعة، 01 يوليه 2022 06:28 م
مصرع ربة منزل على يد نجلها بكفر شكر لرفضها مساعدته فى مصروفات الزواج جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لضبط عاطل، لاتهامه بقتل والدته، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بمنطقة برقطا دائرة مركز شرطة كفر شكر، وهروبه من مكان الواقعة، جرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من عمليات النجدة بقيام عاطل بقتل والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين" بمنطقة برقطا دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ف ع أ ب"، ربة منزل، 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها "م ص س"، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجنى عليها مساعدته فى مصروفات الزواج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم.

 

 

 


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