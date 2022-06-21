القبض على شاب قتل والدته وشقيقه بسبب خلافات على الميراث فى المطرية

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه، بسبب خلافات على الميراث بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتوصلت تحريات مباحث القاهرة، في واقعة العثور على جثتي سيدة وطفلها بمنطقة المطرية، إلى أن الضحيتين تم قتلهما طعنا بسكين، وهما كلا من "نادية م. ح" فى العقد الثالث من العمر، وطفلها "محمد ر خ" في العقد الأول، وأن وراء ارتكاب الواقعة ابنها.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثتي سيدة وطفلها داخل شقة بالمطرية، وبالانتقال والفحص عثر على جثتي سيدة وطفلها، وجاري سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.