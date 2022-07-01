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مصدر أمنى يكشف تفاصيل مصرع مسن سقط من الطابق التاسع بالإسكندرية: غيبوبة سكر

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:46 م
مصدر أمنى يكشف تفاصيل مصرع مسن سقط من الطابق التاسع بالإسكندرية: غيبوبة سكر إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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كشف مصدر أمنى تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع مسن سقط اليوم الجمعة، من الطابق التاسع من أعلى فندق شرق الإسكندرية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التحريات الأولية توصلت إلى أن الشخص الذى سقط من الطابق التاسع اختل توازنه بسبب إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة تسبب فى سقوطه.

كان قسم شرطة سيدى جابر بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق التاسع بفندق بمنطقة كليوباترا التابعة لدائرة القسم على سيارة مما أدى إلى وفاته فى الحال بمحل الواقعة.

وعلى انتقل مأمور وضباط قسم سيدى جابر ترافقهم سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية، سقوط شخص فى العقد السادس من عمره مقيم محافظة القاهرة من الطابق التاسع بالفندق على سيارة كانت تقف أسفل الفندق متوفى وسماع أقوال العاملين بالفندق وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وتحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


أخبار الإسكندرية

مصرع مسن

غيبوبة سكر

اخبار اليوم



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