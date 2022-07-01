اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 03:46 م
أكرم القصاص
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مصرع مُسِن إثر سقوطه من الطابق التاسع بفندق على كورنيش الإسكندرية

الجمعة، 01 يوليه 2022 03:45 م
مصرع مُسِن إثر سقوطه من الطابق التاسع بفندق على كورنيش الإسكندرية جثة -ارشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ9 من شرفة فندق بمنطقة كليوباترا على كورنيش محافظة الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى وانتقل رجال المباحث للمكان لإجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم سيدى جابر بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق التاسع بفندق بمنطقة كليوباترا التابعة لدائرة القسم على سيارة مما أدى إلى وفاته فى الحال بمحل الواقعة.

وعلى الفور توجهت قوة من قسم سيدى جابر ترافقهم سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية سقوط شخص فى العقد السادس من عمره مقيم بمحافظة القاهرة، من الطابق التاسع بالفندق، على سيارة كانت تقف أسفل الفندق، وتوفى في الحال، وجار كشف ملابسات الحادث من سماع أقوال العاملين بالفندق وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وجار تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة بعد المعاينة الأولية لمكان الحادث وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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