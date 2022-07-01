مشروعات حياة كريمة تغير الحياة للأفضل بالصف.. تعرف عليها

كتب: سيد الخلفاوى

تعد مبادرة حياة كريمة من اهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف تطوير الحياة للأفضل بقرى مصر، ومن بين المناطق التى تشملها المبادرة مركز ومدينة الصف بالجيزة، والتى تنفذ مشروعاتها محافظة الجيزة بالتعاون مع المنطقة المركزية والعسكرية، وفى النقاط التالية نرصد عددا من المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنزله الشوبك بمركز ومدينة الصف.

1- تستهدف المبادرة تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح .

2-يتم إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي والذي أقيم علي مساحة 1400 متر ويضم مبني إداري وأنشطة وملعبين خماسي وتراس حضانة .

3- تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية والزراعي المتكامل بنزلة الشوبك و الذي تم أنشاءه لخدمة 60 ألف نسمة ويضم مركز تكنولوجي وسجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية ومكاتب خدمية .

4- يتم تنفيذ توسعات وتطوير مجمع المدارس الذي يضم 3 مدراس تشمل " مدرسة الانوار الابتدائية والمكونه من عدد 3 مباني بعدد 54 فصل تعليمي ، ومدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونه من 3 مباني بعدد 44 فصل تعليمي " .

5-انشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك .

6-جارى انشاء محطة رفع الصرف الصحي بعزبة حسن عثمان للإرتقاء بالبنية التحية للقرية لخدمة حوالي 10 آلاف نسمة