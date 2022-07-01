اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 08:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مشروعات حياة كريمة تغير الحياة للأفضل بالصف.. تعرف عليها

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:00 ص
مشروعات حياة كريمة تغير الحياة للأفضل بالصف.. تعرف عليها مبادرة حياة كريمة
كتب: سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد مبادرة حياة كريمة من اهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف تطوير الحياة للأفضل بقرى مصر، ومن بين المناطق التى تشملها المبادرة مركز ومدينة الصف بالجيزة، والتى تنفذ مشروعاتها محافظة الجيزة بالتعاون مع المنطقة المركزية والعسكرية، وفى النقاط التالية نرصد عددا من المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنزله الشوبك بمركز ومدينة الصف.

1- تستهدف المبادرة تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح .

2-يتم إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي والذي أقيم علي مساحة 1400 متر ويضم مبني إداري وأنشطة وملعبين خماسي وتراس حضانة .

3- تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية والزراعي المتكامل بنزلة الشوبك و الذي تم أنشاءه لخدمة 60 ألف نسمة ويضم مركز تكنولوجي وسجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية ومكاتب خدمية .

4- يتم تنفيذ توسعات وتطوير مجمع المدارس الذي يضم 3 مدراس تشمل " مدرسة الانوار الابتدائية والمكونه من عدد 3 مباني بعدد 54 فصل تعليمي ، ومدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونه من 3 مباني بعدد 44 فصل تعليمي " .

5-انشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك .

6-جارى انشاء محطة رفع الصرف الصحي بعزبة حسن عثمان للإرتقاء بالبنية التحية للقرية لخدمة حوالي 10 آلاف نسمة 


نزلة الشوبك

حياة كريمة

الصف

اطفيح

مشروعات حياة كريمة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس مياه البحيرة يتابع نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:22 م

نائب محافظ بنى سويف يتابع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:13 م

محافظ الوادى الجديد يتفقد نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى الفرافرة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:38 م

"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية لعلاج 938 حالة بنصر النوبة ضمن حياة كريمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:29 م

وحدة حياة كريمة تتابع مشروعات المبادرة بقرية المحاميد فى أسوان.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:14 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة