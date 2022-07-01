اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 08:42 م
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محافظ بورسعيد يشهد نهائى بطولة دورى منطقة بورسعيد للكرة الشاطئية.. صور

الجمعة، 01 يوليه 2022 08:42 م
محافظ بورسعيد يشهد نهائى بطولة دورى منطقة بورسعيد للكرة الشاطئية.. صور الفريقان
بورسعيد - محمد عزام

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى، اليوم، فعاليات بطولة بورسعيد للكرة الشاطئية، والتى تنظمها منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين، وتحمل اسم ابن بورسعيد الراحل دكتور حسنى غندر رئيس اتحاد الشركات الأسبق، وتقام البطولة تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفاز بها النادى المصرى فى نهاية البطولة بعد فوزه على نادى المريخ بنتيجة ٠/٢.

وقال المحافظ فى كلمته، إن بورسعيد دائما مستعدة لتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية ، مطالبا الرياضيين باستمرار الهمة والعزيمة الرياضية ومواصلة العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص، وأشاد المحافظ بأداء اللاعبين خلال البطولة وروح التنافس الرياضى بين الفرق الرياضية والإصرار على الفوز والتميز، وأشار إلى أن تلك المنافسة الشريفة بين اللاعبين تعمل على خلق روح الاصرار والتعاون وبذل الجهد بين اللاعبين.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إطلاق اسم الراحل الدكتور حسنى غندر ابن محافظة بورسعيد، على البطولة يأتي تخليدا لدوره الكبير، فهو علم من أعلام الرياضة المصرية وصاحب أيادى بيضاء على محافظة بورسعيد، وأحد الرجال المخلصين الذين ساهموا فى إثراء الحياة الرياضية بمصر ومحافظة بورسعيد خاصة، وكان دائم التعاون مع المحافظة فى شتى المجالات، ولم يدخر جهدًا فى تقديم الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد فى المجال الرياضي، فالراحل يعد نموذجًا وقدوةً حسنة فى الإخلاص بالعمل وحب الوطن.

 

الفريقان
الفريقان

 

تسليم كأس البطولة
تسليم كأس البطولة

 

جانب من المباراة
جانب من المباراة

 

حكام منطقة بورسعيد
حكام منطقة بورسعيد

 

عرض قبل المباراة
عرض قبل المباراة

 


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