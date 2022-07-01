اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 04:10 م
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تزامناً مع امتحانات الثانوية.. إقبال متوسط على شاطئ محافظة بورسعيد.. لايف وصور

الجمعة، 01 يوليه 2022 03:35 م
تزامناً مع امتحانات الثانوية.. إقبال متوسط على شاطئ محافظة بورسعيد.. لايف وصور شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من الإقبال المتوسط للمصيفين على شواطئ محافظة بورسعيد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة. 
 
توافد الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى، على الشاطئ قاموا خلالها الجلوس على ساحل البحر والاستمتاع باللعب على رمال الشاطئ. 
 
وأثرت الإمتحانات التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع في كل مدارس الجمهورية لمرحلة الثانوية العامة، على إقبال المصطافين بشاطئ بورسعيد. 
 
وكثفت الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة الشاطئ، من جهودها لاستقبال موسم الصيف، برفع المخلفات وتطوير خدمات النظافة داخل الشاطئ بالتعاون مع مؤجري الشماسى وأصحاب الكافتيريات.
 
وأكد طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أنه قد انتشر منقذوا الشاطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لتقديم التعليمات الخاصة بالحفاظ على الأطفال وعدم تخطي منطقة الأمان بالبحر والتي تحددها إدارة الشاطئ، وذلك حفاظا على سلامتهم.
 
كما قام الشباب ببعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم والراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجري الملاحي لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد.

اب واولاده
اب واولاده

 

الأطفال يستمتعون بالسباحه
الأطفال يستمتعون بالسباحه

 

التجمع في الشاطئ
التجمع في الشاطئ

 

السباحة
السباحة

 

تجمع الأهالي ببورسعيد
تجمع الأهالي ببورسعيد

 

مدير إدارة الشاطئ واحد المنقذين
مدير إدارة الشاطئ واحد المنقذين

 


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