محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقليوب وشبرا الخيمة لدفع الأعمال

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب معدلات الإنجاز بهدف تسريع وتيرة العمل، بالإضافة إلي تذليل أي معوقات في التنفيذ، تأتي الجولة ضمن جولات المحافظ المكثفة لمتابعة سير كافة المشروعات المقامة والجاري إنشاؤها علي مستوى المحافظة لتذليل أي معوقات ولدفع الأعمال للإنتهاء في المدة الزمنية المحددة.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، حيث تم الإنتهاء من الأعمال بنسبة 90%، وتم زراعة شجيرات صغيرة بالجزيرة الوسطى بالإضافة إلي زراعة نخيل ووضع الزلط المتحجر للزينة، والإنتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، ودهان البرجولات الخشبية، وجاري الإنتهاء من دهان البلدورات، وزراعة النجيلة.

ووجه المحافظ، القائمين علي الأعمال بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الأعمال لفتح الميدان أمام المواطنين لخلق متنفساً جديداً لهم، فضلاً عن عمل سور حديدي علي أطراف أحواض الزرع للحفاظ علي المزروع بداخلها مع مراعاة الإهتمام المستمر بالأشجار والنخيل والورود للمحافظة علي المنظر الحضاري.

ثم توجه المحافظ، لتفقد أعمال تطوير ورصف كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة إذ وصلت نسبة الإنتهاء من الأعمال إلي 90%، حيث يتم العمل الآن علي إنهاء الأسوار الحديدية (الهاندرل) ، وجاري إنهاء المنطقة المتبقية من الرصف.

وأصدر "الهجان"، تعليماته لمهندسي المشروع بالعمل علي مدار الساعة وزيادة العمالة والمعدات ليتم الإنتهاء من تلك الأعمال قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تلاحظ للهجان أثناء المرور عدم رصف الكوبري منذ يومين نتيجة نقص ماده البوتمين وعلي الفور تم التنسيق مع مسئولي هيئة البترول حيث سيتم توفير ماده البوتمين غدا السبت ليتم استكمال أعمال الرصف.

كما تابع أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشارع أحمد عرابي حي غرب شبرا الخيمة، موجهاً باستمرار العمل ورفع جميع التراكمات وتكثيف التواجد الميداني ورفع مستوى النظافة خاصة أيام العطلات الرسمية، كما وجه رؤساء المدن والأحياء برفع كافة الإشغالات التي تنتشر من وقت لأخر في الشوارع الرئيسية والفرعية، والباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق العام، وذلك لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.

واختتم محافظ القليوبية، جولته بتفقد طريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة والذي تم تطويره بداية من نزلة الطريق الدائري بمدينة الخصوص مروراً بمنطقة مسطرد، حيث أنه جاري الانتهاء من عمل إنترلوك بالجزيرة الجانبية بطول 200 متر، كما وجه باستغلال بعض المساحات بشكل لائق كإقامة مشاريع للشباب وتجميل المنطقة، كذلك والإهتمام المستمر برفع الأتربة علي جانبي الأرصفة ومنع تواجد أي إشغالات علي الطريق العام، ومراجعة أعمال الإنارة لسهولة الرؤية والحفاظ علي سلامة المواطنين.

جاءت الجولة بحضور كلاً من اللواء أ.ح محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.



تطوير كوبرى أحمد عرابى



تطوير ميدان العاشر بقليوب



جانب من الجولة



خلال رفع تراكمات القمامة



طريق شركات البترول



محافظ القليوبية خلال الجولة



ميدان العاشر بقليوب يبعد نطويره



ميدان العاشر بقليوب



