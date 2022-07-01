اليوم السابع
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محافظ الشرقية: توريد 194 طنا و419 كيلو قمح اليوم بالصوامع والشون

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:18 م
محافظ الشرقية: توريد 194 طنا و419 كيلو قمح اليوم بالصوامع والشون توريد القمح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

وأوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 194 طنا و419 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 627954 طنا و868 كيلو قمح ليصل اجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 628149 طن 287كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.


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