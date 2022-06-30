توريد 628 ألف طن قمح للصوامع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 190 طنا و687 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 627764 طنا و181 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 627954 طنا و868 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، جاء ذلك فى إطار متابعة المحافظ لسيرعملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.



أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.



وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أى معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.



وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.



وفى سياق آخر قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازى بالتصدى لحالة بناء مخالف بدون ترخيص باسم المواطن ( ا .ع .ع ) عبارة عن شدة خشبية للتجهيز لصب أعمدة دور مخالف بدون ترخيص بمساحة 150 م، وتمت إزالة المخالفة إزالة كلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ، جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة لغرفة بالطوب الأبيض على أرض زراعية على مساحة 50 متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من التصدى لحالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن صبه سقف بدروم بعزبة مرعي التابعة للوحدة المحليه بالعزيزية وعلى الفور تم الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



كما تمكنت رئاسة المركز من التصدى لحالة بناء مقابر علي الأراضي الزراعية بقرية الصنافين وعلي الفور تم الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.