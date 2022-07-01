محافظ السويس: المحافظة تشهد حاليا الإعداد لأكبر نهضة فى المنظومة الصحية

فريق المحافظات

قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن المحافظة تشهد حاليا الإعداد لأكبر نهضة في المنظومة الصحية، من خلال أكبر مجمع طبي يتم الانتهاء منه حالياً بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل ومستشفى كلية الطب التابعة لجامعة السويس، بالإضافة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير مستشفى التأمين وضم المراكز الصحية للمنظومة.



وأضاف محافظ السويس في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المحافظة كانت تواجه مشكلة في المنشآت الصحية السنوات الماضية وبفضل دعم القيادة السياسية والحكومة بدأت السويس في نقل جديدة من خلال تطوير منشآتها الحالية وإقامة منشآت طبية جديدة.



أشار إلي أن المجمع الطبي الجديد سيكون أكبر صرح طبي بإقليم القناة وسيناء، حيث يُقام على مساحة 47 ألف متر مربع ويتكون من 9 مباني هم المبنى الرئيسي ومبنى العيادات ومبنى سكن الأطباء ومبنى سكن التمريض و 5 مباني خدمية.



أشار إلي أن المجمع الطبي بالسويس سيضم كافة الأقسام الطبية الباطنة، الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، العظام، جراحة المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي والتأهيل، الكلى، جراحة المسالك، الحروق، الجلدية، جراحة التجميل، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، جراحة الوجة والفكين، الرعاية المركزة، النفسية والعصبية، حضانات المبتسرين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، القلب القسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية، جراحة الصدر.



وكشف محافظ السويس أن المجمع الطبي بالسويس يضم 567 سريرا تشمل الأسرة الداخلية، وأسرة الرعاية المركزة، وأسرة الأستقبال والطوارئ، وأسرة الغسيل الكلوي، وأسرة حضانات الأطفال، وأسرة العزل، وأسرة ملاحظة، كما يضم 70 جهاز غسيل كلوي، 14 غرفة عمليات، و12 غرفة للعميات الكبرى، وغرفتين للحروق وجميع المعامل الطبية.