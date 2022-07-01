محافظ الجيزة: استغلال الساحات أسفل محور ناهيا وأرض اللواء لخدمة المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة علي رفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والسرفيس والتوسع في إقامتها للقضاء علي المواقف العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري، وتعيق الحركة المرورية، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

مؤكداً على استغلال الساحات المتواجدة أسفل المحاور الجديدة في إقامة مواقف سرفيس حضارية و ساحات انتظار للسيارات ومواقع ونقاط خدمية للتيسير علي المواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بمناطق ناهيا وأرض اللواء للوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات استغلال المواقع الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة .

وجه المحافظ بضرورة تنفيذ مخطط التطوير الشامل للمواقع الفضاء لتحقيق اقصى استفادة من المساحات وتوفير طريق رئيسى وخدمه مناسب ذهاب وعودة مع مراعاة عرض كل منها وإبعاد اليوتيرنات ومطالع ومنازل الكبارى والمحور.

وعاين المحافظ ساحات الانتظار التي تم تنفيذها بنطاق منطقة ناهيا مشدداً على ضرورة استكمال أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطريق لمواجهة الإعاقات المرورية بذلك القطاع بما يضمن تحقيق السيولة المرورية .

كما تفقد اللواء أحمد راشد اعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي والمخطط أن يتسع لحوالي 400 سيارة ميكروباص ليستوعب كافة سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة بالإضافة لساحات انتظار ناهيا 1 وناهيا 2 والمخطط ان يستوعبا 200 سيارة موجها بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع اى ممارسات عشوائية قد تقام عليها إلى جانب إستيعاب كافة السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الإزدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الانارة لتوفير الاضاءة اللازمة بها .

كلف المحافظ بتخصيص مواقع لإقامه المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية واللحوم مشدداً على ان يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف الخدمات الي جانب توفير برتيشانات حضارية لخدمة المترددين عليها على ان يتم تسريع وتيرة العمل للإنتهاء من التشطيبات والتجهيزات اللازمه لتحقيق الرؤية الحضارية لذلك القطاع .

وشدد المحافظ علي مديرية الإسكان ورؤساء الأحياء المعنية بمراجعة أعمال الأرصفة المنفذة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة لذلك مع التشديد علي الشركة المنفذة بتلافي آي ملاحظات .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسه هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء ياسر سامي وعبد الله نور رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد جمال مدير إدارة التسويق والشركات المنفذة.